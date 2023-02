Britse verpleegkundigen schorten acties op, overheid wil onderhandelen met vakbonden

De verpleegkundigen eisen een salarisverhoging voor het huidige jaar, maar de overheid wilde tot nu toe enkel onderhandelen over volgend jaar. Ze noemde de eisen van de vakbond "onbetaalbaar", waarna de verpleegkundigen en ambulanciers begin deze maand beslisten om het werk neer te leggen: de grootste mobilisatie ooit in de geschiedenis van het Britse gezondheidssysteem.

Ook het spoorwegpersoneel en het personeel van bepaalde overheidsdiensten hebben de voorbije maanden meermaals het werk neergelegd. Ook zij eisen hogere lonen, nu de inflatie in het VK tot een recordhoogte is gestegen - in januari lag die die nog boven de 10 procent. Omdat de lonen niet automatisch mee stijgen, zoals in ons land, hebben veel Britten het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.