244 Genkenaren maken al gebruik van gratis online streamingsdienst Cinébib via hun bibliotheek 

De testfase van het project loopt nog tot het einde van 2024. "In de tussentijd bekijken of het platform gratis kan blijven en hoe we het gebruiksgemak nog kunnen optimaliseren", gaat Nagels verder. "We blijven ook nieuwe mensen aantrekken. We gaan nu ook promo voeren bij Pathé, onze filmzaal in Genk waar ook heel wat alternatieve films de revue passeren."