Een tijdloos meesterwerk: "Dark side of the moon" van Pink Floyd is 50 jaar oud

Niemand weet hoeveel exemplaren van "Dark side of the moon" inmiddels over de toonbank gingen, maar het exacte aantal ligt gegarandeerd boven de veertig miljoen. De plaat met de iconische prisma en regenboogstralen staat in de top vijf van best verkochte albums ooit. In België stond het album in 1973 op één in de albumhitlijst.

Vreemd genoeg raakte "Dark side of the moon" in thuisland Engeland nooit tot op de eerste plaats. De plaat bleef er steken op twee, net onder een verzamelalbum met jaren 60 hits, getiteld "20 flash back greats from the sixties". Het meest historische succes scoorde Pink Floyd in de Verenigde Staten. Het album prijkte niet enkel bovenaan de Amerikaanse Billboard, het verdiende decennia later ook een plaatsje in het Guinness Book of World Records omwille van 741 opeenvolgende weken aanwezigheid in de Billboard Top 200. Geen enkel album deed ooit beter.

Om het met de titel van het zesde nummer uit "Dark side of the moon" te zeggen: "Money"!