Vraag om van provincie te veranderen, laat gemeente Zwijndrecht koud: "Vooral bezig met fusie"

"Het gemeentebestuur is nu vooral bezig met de vraag of Zwijndrecht moet fusioneren met Beveren en Kruibeke", zegt schepen Melis-De Lamper."Het is heel belangrijk voor ons dat we die fusie tegenhouden. Uit de bestuursanalyse bleek dat we perfect alleen kunnen verdergaan als gemeente. Met zo'n fusie zouden de gemeentebelastingen ook een stuk stijgen. Dat is veel dringender. Op 17 september komt er een volksraadpleging over. "Maar we gaan zeker geen tweede vraag stellen over welke provincie onze inwoners verkiezen. Dat zou het alleen maar ingewikkelder maken", aldus de schepen.