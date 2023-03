Dit jaar geen carnavalsstoet in Landen: "We hebben het geld niet"

"Door corona konden we de voorbije jaren geen evenementen organiseren die geld opbrengen waardoor we krap bij kas zitten", legt Maho uit. "Ook de stad heeft laten weten dat ze geen budget heeft om ons te steunen. En het wordt ook steeds moeilijker om geld op te halen. Veel inwoners van Landen willen wel graag een carnavalsstoet, maar de interesse om deel te nemen aan onze activiteiten waarmee we geld inzamelen, is er niet echt. En ook de handelaars staan niet te springen om te investeren in carnaval."