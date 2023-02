Morgen ligt er mogelijk een laagje Saharazand op je wagen, stofwolken waaien onze richting uit

Voor de luchtkwaliteit kan Saharastof ook gevolgen hebben. Zo kunnen de stofdeeltjes irritaties aan de luchtwegen veroorzaken. Copernicus verwacht over het algemeen meer effecten op de luchtkwaliteit voor Spanje en Portugal, die de volle laag over zich heen krijgen.

"Of er in België morgen opvallend meer fijn stof in de lucht zal hangen, is nog onvoorspelbaar", zegt woordvoerder Frans Fierens van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL), die de luchtkwaliteit monitort. "De kans dat we een effect zien van Saharazand op de luchtkwaliteit, is over het algemeen niet groot in ons land."

De stofdeeltjes kunnen als de zon schijnt de lucht een oranje gloed geven. Het stof kan eveneens effect hebben op de energiesector, stelt Copernicus. Dat komt omdat de stofdeeltjes de zonnestraling kunnen afbuigen, waardoor er minder zonne-energie wordt opgewekt.