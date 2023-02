Internationaal Energieagentschap luidt alarmbel: energiesector slaagt er niet in methaanuitstoot terug te dringen

Vooral die mijnen zorgen voor problemen. Bij olie en gas is het nog vrij eenvoudig om methaan op te vangen. Bij mijnen is dat veel minder het geval, doordat de methaanconcentraties in de lucht er veel kleiner zijn. Er lekt methaan weg wanneer koollagen blootgelegd worden. Dat methaan wordt weggepompt uit de mijngangen voor de veiligheid van de mijnwerkers. Maar ook nog lang nadat een mijn uit gebruik genomen is, blijft er nog methaan weglekken. Op die manier zijn mijnen goed voor een kwart van alle methaanuitstoot in de energiesector. Dat is dus een tiende van alle menselijke uitstoot, als we even doorrekenen op het cijfer van hierboven.