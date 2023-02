Miljardenwinst Engie weggeveegd door eenmalige kosten

Van 2,9 miljard euro nettowinst in 2021 naar 5,2 miljard euro in 2022: de torenhoge energieprijzen hebben het Franse energiebedrijf Engie geen windeieren gelegd. Hun totaalomzet steeg het afgelopen jaar met 62,2 procent tot 93,9 miljard euro. Het dividend werd dan ook met 65 procent verhoogd tot 1,40 euro per aandeel.