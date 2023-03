Kinderjury van het Hasseltse Krokusfestival kiest voorstelling EXIT als winnaar

Het Krokusfestival is intussen aan zijn 26ste editie toe en het focust zich ook op internationale voorstellingen. "We hebben voorstellingen gebracht, gemaakt door mensen uit China, Australië, Amerika enzovoort. We willen zo laten zien aan de kinderen en hun families dat iedereen anders is en dat dat juist goed is", vertelt Gerhard Verfaillie, directeur van het cultuurcentrum Hasselt.