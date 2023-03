Gavers koekje 'Valeirke' erkend als eetbaar erfgoed

De 'Valeirkes' zijn koekjes uit Gavere. Het is een knapperig gebakje met de smaak van hazelnoten, amandelen en citroenschil. De koekjes krijgen nu een erkenning van VLAM als "eetbaar erfgoed". De 'Valeirkes' zijn vrij jong om de titel te krijgen. Ze werden voor het eerst gemaakt in 1994 door bakker Kris Demeyer. Ze worden nu op drie plaatsen verkocht: een koffiebranderij in Dikkelvenne, een streekwinkel in Herzele en de koffiezaak van Ineke Demeyer. Het is de dochter van de bedenker, zij bakt intussen ook de koekjes.

Elk jaar zijn er nieuwe Vlaamse streekproducten. Een beoordelingscommissie onderzoekt de verschillende aanvragen en geeft advies. Uiteindelijk beslist het VLAM welke producten een erkenning krijgen. Enkel het 'Valeirke' en de graanjenever uit Landen kregen deze ronde een erkenning als eetbaar erfgoed.