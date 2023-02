Gemeenten Vlaamse Ardennen doen laatste controles aan kasseistroken voor komst wielervoorjaar

Ook in Kluisbergen, waar Kuurne-Brussel-Kuurne zondag doortrekt, doet het personeel van de technische dienst er alles aan zodat alle wegen er piekfijn bij liggen. "De komende dagen gaan we het volledige parcours controleren", zegt schepen Willem-Jan Baert (Gemeentebelangen). "Zo vullen we donderdag de laatste putten en plaatsen we vrijdag de signalisatie langs het parcours."

"Als gemeente dragen we veiligheid voor zowel renners als wielertoeristen hoog in het vaandel", gaat Baert verder. "Het is niet alleen belangrijk om de wegen in perfecte staat te hebben voor dit weekend, maar ook voor de komst van de E3-Prijs en de Ronde van Vlaanderen, want dan is Kluisbergen toch een beetje het epicentrum van de koers."