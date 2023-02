Genk krijgt 3 extra cash-punten van Batopin: in het centrum en mogelijk in Winterslag en Waterschei

Batopin is al langer op zoek naar een tweede locatie in het centrum om extra geldautomaten te kunnen plaatsen. “We willen met onze automaten aanwezig zijn op plaatsen waar mensen winkelen en sowieso passeren”, vertelt Marie Janart van Batopin. “Maar we beseffen dat we naast het punt in Shopping 1 nog een andere locatie in het centrum nodig hebben dat open is tot middernacht. Twee maanden geleden heeft het stadsbestuur ons een suggestie gedaan voor een pand en we onderzoeken nu of die plaats haalbaar is.”