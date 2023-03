Gesaboteerde klokkentoren in Lebbeke is weer gerepareerd

Voor de derde keer is een reparatie nodig geweest aan de klokkentoren van Heizijde in Lebbeke. De kerk is al langer in onbruik geraakt, maar de toren luidt nog steeds elk uur van de dag tussen 9u en 21u. Dat is vermoedelijk de aanleiding voor de derde keer sabotage op korte tijd. "De kabel vanuit de kerk richting toren was doorgeknipt. Vorige zomer was de klok uitgeschakeld in de toren. Nadien was er sabotage in de toren zelf. Gelukkig konden we alles snel repareren."