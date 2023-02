Groen vindt dat Antwerpen te weinig doet tegen fietsdiefstal: "Gebruik lokfietsen en maak een apart politieteam"

Groen hekelt de gebrekkige aanpak net omdat fietsdiefstallen zo vaak voorkomen in Antwerpen. Volgens cijfers van de Federale Politie was fietsdiefstal het meest voorkomende misdrijf tijdens de eerste helft van 2022. "Fietsen stelen wordt voor dieven interessanter want we rijden vaker dure met bakfietsen of elektrische fietsen."

Groen wijst ook op gevolgen voor de mobiliteit en het leefmilieu. "Als je fiets gestolen wordt, is dat in de eerste plaats een financiële kater. Daarna neem je misschien wat vaker de auto, en dat terwijl we in de stad de mobile shift willen doorvoeren", aldus Staes.