Hasselt rolt circulatieplan Runkst verder uit en wil een hippere en veiligere buurt

“We hebben in 2020 een heel traject doorlopen met de inwoners van Runkst waarbij wij hen hebben bevraagd en geïnformeerd over een visie die we aan het ontwikkelen zijn”, zegt schepen van mobiliteit Marc Schepers (RoodGroen+). “Dat gaat over groen, over een plek voor kinderen maar ook over de verkeersveiligheid en verkeerscirculatie. Die informatie zijn we nog aan het verwerken. En we krijgen nog elke dag via mail of gesprekken met inwoners info. De bedoeling is om nog voor de zomer een plan klaar te hebben.”