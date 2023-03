Chemiebedrijf Ajinomoto OmniChem in Wetteren wil geen zeldzaam getijdennatuurgebied als buur

Het chemisch bedrijf in Wetteren is onderdeel van een Japans bedrijf en is gespecialiseerd in de productie van farmaceutische eindproducten. "We zijn een bedrijf dat constant bezig is met vernieuwingen en nieuwe toepassingen. Voor elk van die nieuwe activiteiten hebben we vergunningen nodig en we zijn bezorgd dat we de vergunningen niet of moeilijker gaan krijgen als er een bijzonder topnatuurgebied naast ons bedrijf ligt", zegt Francis Vanackere.

"We gaan juridische procedures indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State en een burgerlijke rechtbank. Een overstromingsgebied dat kunnen we aanvaarden, maar een getijdengebied is zeer waardevol en daar moeten we met zoveel rekening houden, dat het voor onze werking moeilijk wordt", vreest hij.