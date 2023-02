Zetel wacht al twee weken op bus in Nieuwerkerken

De zetel zelf blijkt van iemand uit de buurt te zijn, die het meubel op straat had gezet om gratis mee te nemen. "Je moet er dus geen tekeningetje bij maken om te weten wat er gebeurd is", gaat Lies verder. "We zijn nu twee weken verder en de zetel staat nog steeds mooi, in het midden van het dak. Niemand trekt zich er iets van aan, zelfs de werknemers van de gemeente lijken niet te letten op de zetel."

"Zelf kijk ik regelmatig eens door het raam om te zien of de zetel er nog staat. Bij elke nieuwe dag die er voorbij gaat, krijg ik meer het gevoel dat die zetel daar gewoon hoort te staan. Als hij proper blijft, mag hij van mij trouwens blijven."