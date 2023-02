Meer dan 47.000 nieuwkomers volgden cursus Nederlands vorig jaar

In totaal waren er vorig jaar 72.000 nieuwkomers in Vlaanderen. 30.000 van hen waren Oekraïens. Van de overige 42.000 was een kwart verplicht om de inburgeringscursus te volgen. Dat gaat dan om asielzoekers of andere mensen van buiten de EU. In totaal namen 47.000 nieuwkomers deel aan een taalcursus Nederlands via het agentschap Integratie en Inburgering. Driekwart van hen deed dat vrijwillig en van de Oekraïeners vonden er 14.000 de weg naar een taalcursus.