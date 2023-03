Jagersgroep Linthout uit Merchtem vindt vossenjachtseizoen te kort om vossenprobleem op te lossen

In Merchtem heeft de jagersgroep Linthout voor de laatste keer dit seizoen gejaagd op vossen. Dat kan van 15 oktober tot en met 28 februari. "Dat komt omdat de kleine vossen geboren worden in maart-april", zegt Richard Wauters van Jagersgroep Linthout. "In mei-juni hebben de dieren voedsel nodig en het is vooral in die periode dat ze op zoek gaan naar kippen, ganzen en eenden bij de mensen thuis. Maar een vos eet ook fazanten, patrijzen, muizen, ratten en bessen."