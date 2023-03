Kristof Chanterie (CD&V) wil partijgenoot Kurt Vanryckeghem opvolgen als burgemeester van Waregem

Chanterie, huidig schepen en advocaat, had altijd al de ambitie om Vanryckeghem op te volgen en is tevreden met het vertrouwen van de achterban. “De uitslag was duidelijk en het hele team schaart zich erachter, dus dat doet heel veel deugd. Nu kunnen we vooruitblikken en onze lijst vormen. Want het is absoluut de bedoeling om opnieuw met een hoge score die verkiezingen te winnen. Waregem is goed bezig en dat moet zo blijven.”

Margot Desmet, eveneens advocaat en basketbalspeelster bij Desselgem, klimt naar de tweede plek. De 30-jarige Desmet zetelt sinds de vorige lokale verkiezingen in 2018 in de gemeenteraad en is daarnaast fractieleider van de Waregemse CD&V. “Ik ben bijzonder blij met het resultaat. De voorbije jaren heb ik mij hard ingezet voor onze partij en ik ben heel enthousiast om dat te blijven doen.”