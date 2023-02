Leegstand van winkels in centrum Lier neemt spectaculair toe

"We blijven ons hard inzetten", zegt de Lierse schepen van Economie Ilse Lambrechts. Maar ook zij moet toegeven dat er steeds meer winkels leeg komen te staan in het kernwinkelgebied in Lier. Dat bestaat uit de Antwerpsestraat, een deel van de Kartuizersvest, de Grote Markt en de Rechtestraat. "Natuurlijk kunnen wij aan de grote mondiale trend niks veranderen," zegt de schepen, "als grote ketens in een grotere stad als Mechelen verdwijnen, kunnen wij die zeker niet naar Lier trekken."