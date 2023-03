Vrouw die voormalig Leuvens politicus Lorin Parys en partner belaagde, wordt geïnterneerd 

Bij de vrouw werd een bipolaire stemmingsstoornis vastgesteld. "Er is een oorzakelijk verband tussen de feiten en de geestesstoornis", stelt het verslag van de psychiater. "Er is een verhoogd risico op herhaling. Een psychiatrische behandeling, met het oog op haar re-integratie in de maatschappij is aangewezen." De rechtbank beval daarop de internering van de beklaagde.

Op het moment van haar proces werd de vrouw al psychiatrisch behandeld. Die behandeling wordt nu verdergezet onder de internering.