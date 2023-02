Wat doet het podium met Lewis Capaldi, die Tourette heeft? "Optreden lokt niet noodzakelijk meer tics uit"

Voor volwassenen met Tourette die in het dagelijkse leven hinder ondervinden van hun tics zijn er weinig behandelingsmogelijkheden. Lewis Capaldi experimenteerde al met inspuitingen met botox in zijn schouder, om die spieren lokaal te verlammen.

"Medicatie werkt goed, maar heeft altijd bijwerkingen. Patiënten met Tourette die antipsychotica nemen, krijgen vaak last van stemmingswisselingen of gewichtstoename. Een andere mogelijkheid is de "habit reversal therapy". Patiënten proberen om zich in hun hoofd te verplaatsen naar een lichaamsdeel en zo bijvoorbeeld hun been te activeren."

"Er wordt nu onderzoek gedaan naar een nieuwe behandeling: "repetitieve transcraniële magnetische stimulatie" (RTMS). Daarbij krijgen patiënten een spoel op hun schedel en wordt er een elektrische impuls opgewekt, die via de hersenschors de tics onderdrukt. Geen evident mechanisme, want je kan patiënten niet continu schokken geven, en de vraag is ook hoe lang het effect blijft."

"Een andere techniek is "deep brain stimulation": elektroden in de hersenen krijgen dan stroomstoten van een pacemaker die in de buikwand wordt geplaatst. Een systeem dat ongeveer 20.000 euro kost, voor 15 jaar werkt en niet wordt terugbetaald. En het is een pak ingrijpender dan een speciaal horloge dragen."