Maasmechelen geeft gunstig advies voor tijdelijke vergunning rallycircuit Duivelsberg

Het tijdelijk karakter moet ruim gezien worden. "De organisatie heeft een aanvraag gedaan voor 20 jaar", gaat Opsteijn verder, "dus als er een tijdelijke vergunning wordt afgeleverd, dan zou dat in principe 20 jaar kunnen duren. Maar de bedoeling is wel om in die tijd actief naar een andere locatie te zoeken. Dat kan ook buiten Limburg zijn, of zelfs in Nederland of Duitsland."