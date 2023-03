Merksemenaar pleit voor eerbetoon overleden zanger Nacht und Nebel in Merksem

Luk Ferdinand, zelf inwoner van Merksem, nam het initiatief voor het eerbetoon. "Het viel mij op toen ik hier 10 jaar geleden kwam wonen dat alles hier in het teken staat van Gaston Berghmans. Er is een dreef naar hem genoemd, er is een muurschildering en zijn bekende typetje Joske Vermeulen heeft hier zelfs een standbeeld gekregen. Dat is helemaal top, maar ik vind dat een figuur zoals Patrick Nebel, die zoveel heeft betekend voor de Belgische popmuziek ook een eerbetoon verdient. De man kreeg complimenten van Morrissey van The Smiths en zijn "Beats of Love" staat na al die jaren nog altijd in de top 100 van beste Belgische nummers". (lees verder)