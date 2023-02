Ex-voorzitter van KS Vriendenkring Michel Dylst vrij onder voorwaarden

Bij huiszoekingen in Zutendaal, Zonhoven, Leopoldsburg, Tessenderlo en Hasselt werden administratieve stukken in beslag genomen en werden rekeningen geblokkeerd. De steungelden werden quasi integraal doorgesluisd naar rekeningen waarop de voorzitter volmacht had. Hij zou dat geld, zo'n 2,7 miljoen euro, gebruikt hebben voor privéaankopen en uitstappen.