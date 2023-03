Ieper herschikt de vuilnisbakken op straat na onderzoek naar het gebruik ervan

"Op de Grote Markt in Ieper en aan het station zijn de vuilbakken te klein", klinkt een van de conclusies uit het onderzoek van de stad Ieper en Mooimakers, een initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten in Vlaanderen. Daarom is beslist om er een aantal extra te plaatsen: elf aan de Grote Markt en vijf aan het station. De nieuwe vuilnisbakken worden ook nog eens groter. "Er kan twee keer zo veel afval in", vertelt schepen voor Milieu Valentijn Despeghel.

Maar er verdwijnen ook een dertigtal vuilnisbakken in de Ieperse straten. "Deels omdat ze niet worden gebruikt", verklaart de schepen, "maar soms ook omdat ze worden misbruikt door mensen die sluikstorten. We stelden vast dat in sommige bakken vaak huisvuil werd achtergelaten. En dat is niet de bedoeling."