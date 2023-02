Poetin schort ontwapeningsverdrag met VS op: wat houdt dat verdrag in en zet dit de deur open voor het gebruik van kernwapens?

Zowel START als New START hadden als doel het kernarsenaal in de wereld te beheersen en de nucleaire dreiging in te perken. De Verenigde Staten en Rusland hebben nog een grote hoeveelheid kernwapens van tijdens de Koude Oorlog in bezit en zijn tot op vandaag met voorsprong de grootste twee kernmachten in de wereld, ook na de toepassing van het New START-verdrag. Samen beschikken ze over zo'n 90 procent van de kernkoppen in de wereld.

Belangrijk om te weten is dat New START in een volledig andere internationale context werd ondertekend. Van een oorlog in Oekraïne was in 2010 nog geen sprake, ook het Krimschiereiland was nog niet door Rusland geannexeerd en de pro-Russische rebellen in het oosten van Oekraïne hadden hun volksrepublieken nog niet uitgeroepen.