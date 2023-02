Nadine wacht al bijna vier jaar op een nier, haar broer kreeg er een van zijn vrouw: "Levende donatie heeft meer kans op slagen"

In Nederland wordt meer dan de helft van de transplantaties met zo'n levende donor gedaan, terwijl dat in ons land maar rond de 10 procent is. "In Nederland is men veel pro-actiever. Als de situatie van een patiënt richting dialyse gaat, dan onderneemt men in Nederland al een gesprek met de familie thuis, dat ondersteund wordt door het ziekenhuis. Men stimuleert dat veel meer dan hier, zelfs al voordat er sprake is van dialyse. In België zegt men: "We starten met de dialyse en by the way, er is nog een optie: zoek u nog een levende donor". Maar mensen durven dat niet te bespreken: er zijn in België te veel drempels en er hangt een taboesfeer rond."

Volgens professor Decaestecker moet er een mindshift komen in België. "Men kijkt te vaak naar nieren van overledenen. Zelfs al zouden we er zo genoeg hebben, levende donatie blijft altijd beter. Die zou je moeten aanvullen met nieren via Eurotransplast."