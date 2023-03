Alweer kan groepje asielzoekers vertrekken uit IBIS-hotel in Ruisbroek richting opvangplek

Sinds vrijdagochtend zijn groepen mensen, die woensdag vanuit het kraakpand in de Paleizenstraat in Schaarbeek aankwamen in het hotel, naar erkende opvanginitiatieven gebracht. Het gaat enerzijds om de Brusselse noodopvang, en anderzijds om het opvangnetwerk van Fedasil voor asielzoekers. Van de 172 asielzoekers die oorspronkelijk in het hotel verbleven, waren er maandag nog 92 ter plekke in Ruisbroek.

Vandaag is opnieuw een groep mensen vertrokken. Woensdag zou nog een groep van dertig à veertig mensen vertrekken en donderdag volgt de laatste groep.

"Alles verloopt vlot en zonder incidenten", zegt burgemeester Desmeth. "Donderdagavond zouden alle personen zoals voorzien uit het hotel weg moeten zijn. Mensen weten intussen hoe de procedure werkt en wachten op hun uitnodiging van Fedasil om te vertrekken."