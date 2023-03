Door het Pajottenland met offroad e-steps: "Staan zelf versteld over hoe mooi het hier is"  

“Mensen die een offroad e-step willen huren, kunnen we verschillende routes aanbieden. Er is keuze uit routes voor starters of voor een extremer parcours”, zegt Gunther. Wie alleen wil steppen kan dat, maar je kan ook in groep gaan: “De routes zijn beschikbaar op een gps die we meegeven of vanaf vier personen kunnen we ook een begeleider meesturen."

"Daarnaast maken we ook events op maat. Wil je met je gezelschap graag onderweg bubbels drinken in een wijngaard of picknicken op een plekje met een weids uitzicht op Brussel? Het kan allemaal geregeld worden.” Je kan ook met je gezin gaan steppen, zegt Gunther: "Offroad e-steps vallen onder de regelgeving van de fietsers. Je kan ermee rijden vanaf zestien jaar."