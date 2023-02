Oplossing gevonden voor internaat in Oudenaarde: 25 kinderen met beperking mogen blijven

Vanaf 1 september wordt internaat 't Craeneveld (dat onder GO! scholengroep Vlaamse Ardennen viel) overgenomen door GO! scholengroep 24K, dat al internaten voor buitengewoon onderwijs heeft in Ronse en Tielt.

Het komende schooljaar kunnen een 25-tal kinderen met een fysieke of mentale beperking nog in het internaat van Eine blijven. Daarna kunnen ze terecht in een nieuwbouw in Deinze, waarvan de voorbereidingen al in een vergevorderd stadium zitten. Vermoedelijk zal het nieuwe gebouw in het schooljaar 2024-2025 klaar zijn. Dan worden de internaten in Eine en Tielt gesloten en verhuizen de kinderen naar Deinze.