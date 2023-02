Opnieuw ontploffing met zelfgemaakt explosief in Gent, parket voert onderzoek

Rond 03.20u liepen er bij de politie van Gent verschillende oproepen binnen over een knal in de buurt van de Tentoonstellingslaan. Aan een schoonheidssalon was er een brand ontstaan. "We werden wakker van een hels geluid", getuigen twee studentes die in het gebouw op kot zitten. "Er hing ook een enorme stank, we zijn meteen gaan kijken. Het was echt wel erg schrikken. We weten niet goed wat er gebeurd is." De brand werd geblust door een voorbijganger. Er vielen geen gewonden, de voordeur van het gebouw raakte wel beschadigd.