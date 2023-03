Oppositiepartij in Ruiselede vraagt schorsing en vernietiging van fusie met gemeente Wingene

Na het referendum in december diende de partij al een klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. "Er was duidelijk te weinig info in het fusiedossier en er werd geen afweging of analyse gemaakt om te kijken of er andere gemeentes in aanmerking komen om mee te fuseren", vertelt Gyselbrecht.

De partij beslist nu opnieuw een klacht in te dienen omdat ze nog andere inbreuken vaststelden in het fusieproces. "Een gemeente moet verkiezingsbeloftes nakomen. Vier jaar geleden hebben ze beloofd dat er geen fusie zou komen. Om te fuseren moet je ook een voortraject doorlopen zoals de wet beschrijft en tal van andere regels volgen zodat de inwoners van Ruiselede niet zomaar wakker worden in een andere gemeente", sluit Gyselbrecht af.

Respect wil dan ook een grondig onderzoek naar de noodzaak van de fusie en wil bekijken welke andere gemeentes er zijn om mee te fuseren.