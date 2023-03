Overheid wil huis in Herent verkopen dat gekraakt wordt door twee studentes

De overheid is van plan om een procedure te starten om de krakers eruit te zetten en het gebouw te verkopen. "Wij hebben dat ook gehoord, maar we zijn daar nog niet van op de hoogte gebracht. We hebben geen brief ontvangen. We bereiden ons er wel op voor, want we willen ons niet laten doen. Het lijkt ons ook geen toeval dat de overheid nu in actie schiet, net op het moment dat wij hier zijn komen wonen. Het is jammer dat een pand eerst gekraakt moet worden vooraleer de overheid iets doet", zeggen Maïté en Elisabeth.