Plannen voor gezamenlijk Kempens zwembad in Herentals over de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 getild

Vijf Kempense gemeenten, Herentals, Herenthout, Olen, Grobbendonk en Vorselaar, hebben plannen voor een gezamenlijk zwembad in Herentals. Dat zwembad moet komen op de plek waar nu het huidige zwembad Netepark is gevestigd.



Er liggen twee scenario's op tafel. De renovatie van de huidige zwembaden van het Netepark in Herentals of een nieuwbouw op de plek waar die zwembaden nu staan.