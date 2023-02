Poetin in jaarlijkse toespraak voor parlement: "Het is het Westen dat Oekraïne politiek, economisch en militair bezet"

Op de jaarlijkse toespraak van president Poetin voor de verenigde kamers van het Russische parlement was het twee jaar wachten. Vorig jaar, het jaar waarin de Russische invasie in Oekraïne begon, sloeg Poetin de toespraak over.

Naar deze toespraak werd lang uitgekeken, maar veel verschilt ze niet van eerdere toespraken. Ook deze keer haalde Poetin zijn bekende antiwesterse retoriek boven. Niet Rusland is de oorlog in Oekraïne gestart, maar het Westen. "Wij gebruiken geweld om hem te beëindigen." In de zaal zaten niet alleen parlementsleden, maar ook Russische militairen die in Oekraïne hebben gevochten.

Rusland heeft geprobeerd om het conflict in de Donbas "vredevol op te lossen", "maar een volledig ander scenario werd achter onze rug voorbereid", zei Poetin. "Een bloedige operatie in de Donbas werd voorbereid." De Donbas, bestaande uit de voornamelijk Russisch sprekende provincies Loegansk en Donetsk, werd in 2014 deels bezet door pro-Russische rebellen. Volgens Poetin bereidde Oekraïne een groot tegenoffensief voor en was actie vanuit Rusland daarom noodzakelijk. Ook (delen van) de Krim, in 2014 geannexeerd door Rusland, was volgens Poetin in gevaar.