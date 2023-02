Politie betrapt Genkse krantenwinkel op verkoop e-sigaretten aan minderjarigen

De politie van de zone Carma controleert regelmatig of minderjarigen vape-producten kunnen kopen. Korpschef Geert Verheyen: “We hebben de laatste weken meldingen gekregen van ongeruste burgers over de verkoop van elektronische sigaretten aan ogenschijnlijk minderjaren. Op basis van die meldingen zijn we overgegaan tot controle.”

Het is voor de politie niet altijd eenvoudig om eventuele overtredingen vast te stellen. “We kijken of er minderjarigen een krantenwinkel binnengaan, pas achteraf kunnen we zien of ze elektronische sigaretten hebben aangekocht”, vult de korpschef aan.