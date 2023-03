Politievakbonden komen niet tot akkoord over bewaking van minister Van Quickenborne

Minister Van Quickenborne (Open VLD) en zijn gezin worden sinds september nauwgezet bewaakt door de politie. In de straat waar hij woont in Kortrijk, is toen een auto gevonden met Nederlandse nummerplaat waarin een wapen en spanbandjes lagen. Het gerecht vermoedt dat het de bedoeling was om de minister of zijn gezin te ontvoeren. Er zijn ondertussen al vijf mannen aangehouden in de zaak. Mogelijk werkten die in opdracht van de Nederlandse drugsmaffia.

De bewakingsopdracht wordt deels uitgevoerd door de federale politie, maar ook door agenten van de lokale politiezone Vlas. Zij moeten vooral zijn huis bewaken. Maar een aantal agenten is bang dat ze niet genoeg bewapend zijn en ook niet genoeg opgeleid zijn voor de opdracht.

De vakbonden vroegen een tijd geleden al om de zogenaamde risico-analyse te mogen inzien. Daarin staat wat de mogelijke gevaren zijn. Het is ook op basis van die analyse dat beslist wordt welke mensen en middelen worden ingezet. De overheid weigert een inkijk omdat er gevoelige informatie in het rapport zou staan over het onderzoek naar de dreiging tegen de minister.