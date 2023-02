Correctionele rechtbank verklaart zich onbevoegd om te oordelen over vader die jarenlang kinderen mishandelde: "Dit is foltering, dit is voor assisen"

In het najaar van 2020 stapten twee van de drie kinderen van de beklaagde naar de politie met hun verhaal. Tien jaar na de feiten, want ervoor zouden ze te bang geweest zijn om klacht in te dienen. De kinderen zeggen dat hun vader hen jarenlang mishandeld heeft, in de vorm van verbale pesterijen, zwaar fysiek geweld en het ontzeggen van basisbehoeften zoals eten en warm water.

De zaak kwam voor in de correctionele rechtbank in Dendermonde, met emotionele getuigenissen van de kinderen. "We zijn mentaal getraumatiseerd, we krijgen dit niet verwerkt. Zelfs zijn honden werden beter behandeld dan zijn eigen kinderen", vertelden ze. De man leidde politiehonden op en was ook voetbaltrainer bij een jeugdploeg.

Tot op vandaag blijft de man de aantijgingen ontkennen. "Ik ga geen prijzen winnen voor vader van het jaar, maar ik heb mijn kinderen niet gefolterd. Misschien had ik wel een paar situaties iets rustiger moeten aanpakken", klonk het op zijn proces. De procureur achtte de feiten echter bewezen en eiste drie jaar cel voor de man.