VRT NWS zet verder in op regioberichtgeving met "Mijn regio" en aangepaste navigatie in app en op website

Wie inlogt met zijn/haar/hun VRT-profiel komt via de "Mijn regio"-knop terecht bij al het kleine en grote nieuws uit de eigen gemeente. Je zal dan ook automatisch de vraag krijgen of je push-meldingen wilt ontvangen over dat nieuws. Is er spanning in de gemeenteraad of een zwaar ongeval in het dorp? Een regiopush brengt je hier meteen van op de hoogte.