Rode Kruis vraagt in opvallende actie op YouTube om geld te blijven storten voor Oekraïne

In de nieuwe campagne gaat het in totaal over acht videoclips die in Oekraïne werden opgenomen:

"2step" van Ed Sheeran

"Paradise" van George Ezra

"Frankenstein" van Editors

"Never let you go" van Rudimental

"Nico and the niners" van Twenty One Pilots

"Shine" van Years & Years

"Let it happen" van Tame Impala

"Malade" van Roméo Elvis (de broer van Angèle).



Overal werd het Oekraïense beeldmateriaal verwijderd. "Omdat in het conflictgebied veel mensen en infrastructuur dreigen te verdwijnen." De nieuwe versies van de videoclips – zonder decors of acteurs – kun je vinden op de YouTube-pagina van Rode Kruis-Vlaanderen.