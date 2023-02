Royals op zondag - Prinses Elisabeth in roeimodus in Oxford en koning Harald aanvaardde vaas van president Poetin 

Celine Pieters van de Vlaamse Roeiliga legt aan onze redactie uit dat de Torpids een type wedstrijd is dat we in België niet kennen.



"Het is een bumps-race, een roeiwedstrijd tussen colleges waarbij 8 boten achter elkaar starten, met telkens een bepaald tijdsinterval tussen de boten. De bedoeling is om de boot die voor jou gestart is, in te halen en er letterlijk tegenaan te botsen, terwijl je zelf niet mag geraakt worden door de boot die na jou gestart is. Er zijn meerdere races. Als je een boot hebt kunnen raken of inhalen, start je bij de volgende race voor die boot."



"Een bumps-race is een wedstrijd die veel schade aan de boten en riemen veroorzaakt", weet Pieters. "Het is enkel mogelijk als er grote budgetten beschikbaar zijn vanuit de colleges."