Amerikaans koppel verkoopt een Rubens, wegens echtscheiding (geschatte kostprijs:  20 tot 30 miljoen euro)

“Portret van een man als de god Mars” wordt in mei geveild in New York, maar is vandaag en morgen even terug in het land waar Peter Paul Rubens het werk schilderde. De geschatte waarde is 20 tot 30 miljoen dollar. Maar je kunt het morgen gratis bekijken bij Sotheby’s in Brussel. Pikant detail: de verkoop is het gevolg van een echtscheiding, waardoor een Amerikaanse privéverzameling op de markt wordt gegooid.