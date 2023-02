Ruim 300 krakers verblijven in kantoorgebouw in Sint-Lambrechts-Woluwe

Zelf is Maingain niet meteen van plan om stappen te ondernemen om de krakers uit te zetten. "Wij gedogen het, tenminste zo lang de winter duurt," aldus de burgemeester. "We staan in contact met Citydev en het idee is dat zij de nodige juridische stappen ondernemen om de bezetting tegen maart of april te laten aflopen. We zijn aanwezig met zowel onze preventiedienst als sociaal werkers. Ook de politie is aanwezig, maar heeft ons tot nu toe geen grote problemen moeten melden", zegt Maingain.