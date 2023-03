Ruim 500 kilo vis uitgezet langs de vestingen in Ieper

Dit jaar zijn er wél tien schubkarpers in het water gelaten. Die hebben een speciaal schubpatroon, waardoor je de vissen perfect uit elkaar kan halen. En dat is ideaal voor de karpervissers in Ieper. "We hebben hier een paar heel fervente karpervissers die telkens een foto nemen van hun vangst en daar gegevens van bijhouden", vertelt Despeghel. "Dankzij dat patroon kunnen ze de vissen herkennen. Als ze dezelfde vis drie jaar later nog eens opvissen, kunnen ze dankzij hun karperdagboek perfect zien hoeveel die gegroeid is en hoe zijn toestand is. Op die manier kunnen ook wij zien of alles goed gaat en kan de Vlaamse Milieumaatschappij het evenwicht in de gaten houden."