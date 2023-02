Sociale huisvesting loopt steeds meer achter: twee derde van beschikbaar bouwbudget blijft onaangeroerd

“Beter dan niets, maar we moeten meer ambitie hebben”, vindt Veys. “Als die 6.000 woningen er daadwerkelijk komen, dan is er niet slecht gewerkt – maar de manier waarop ze er komen is eveneens van belang. Dit is een duurder systeem dan ze zelf recht te trekken, en het is maar voor een bepaalde periode: na 27 jaar zijn we ze weer kwijt. Dat is toch geen langetermijnbeleid?”