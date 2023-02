"People help the people": VRT, DPG Media, Play Media en Mediahuis zamelen geld in voor Consortium 12-12, via radioshow en campagnelied

Het nummer "People help the people" van Birdy werd op woensdag 15 februari al gedraaid door 60 Europese radiostations tegelijk, als teken van solidariteit met de slachtoffers van de aardbevingen. Meer dan 20 Belgische artiesten gaan dat lied nu coveren als campagnelied van de solidariteitsactie op de Vlaamse radiozenders. Het nummer zal voor het eerst te horen zijn in de ochtendshows van alle Vlaamse radiozenders, op vrijdag 3 maart om 7.45 uur.

Twee artiesten voelen zich extra betrokken bij deze actie: Hadise, die al jaren een megaster is in Turkije, en singer-songwriter ILA, die vorig jaar "De Nieuwe Lichting" van Studio Brussel won. Beide zangeressen hebben zowel Belgische als Turkse roots.

Zij zingen "People help the people" voor de gelegenheid samen met Astrid Stockman, Axl Peleman, Bart Peeters, Berre, CAMILLE, Clouseau, Coely, Dana Winner, Francisco Schuster (#LikeMe), Geike, Grace, Gustaph, Laura Tesoro, Maksim, Metejoor, Natalia, Niels Destadsbader, Novastar, Pommelien Thijs, Selah Sue en The Starlings. In de begeleidingsgroep spelen onder meer muzikanten Isolde Lasoen, Jef Neve, Milo Meskens en Flip Kowlier. Het nummer wordt op 27 en 28 februari opgenomen op de VRT. Hadise vliegt hiervoor speciaal over uit Turkije.