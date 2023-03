Maasmechelse carnavalsverenigingen verkopen spek en ei voor goed doel

De traditie brengt heel de gemeente samen en verschillende carnavalsgroepen vormen dan voor 1 keer 1 groep in 1 stoet. Ook Mathieu Steutelings is zelf erespietslauper geweest in 1984 en is een bekende figuur in de vereniging. “De eerste keer dat ik een carnavalstoet gedaan heb was in 1963 in Kotem. Vandaag vertrek ik voor de 40ste keer mee met de Spietslaupen”, vertelt Mathieu.