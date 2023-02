Stad Leuven recycleert 600 m³ stenen van Guido Gezellehuis: “Hergebruiken voor andere gebouwen”

“Het is indrukwekkend om te zien hoeveel stenen we tot nu toe al konden recupereren. Zo’n 600 m³ ​ stenen liggen hier klaar voor hergebruik”, zegt schepen van Stadsgebouwen Lalynn Wadera (Vooruit). “Dat is ook nodig: de klassieke manier van (ver)bouwen zorgt namelijk voor een enorme verspilling van kostbare materialen. En twee derde van de binnenlandse CO2-uitstoot is afkomstig van de ontginning, verwerking, consumptie en afdanking van bouwmaterialen. Willen we onze klimaatdoelstellingen halen, dan moeten we vanuit alle bevoegdheden ons deel doen. ​Ook in de verbouwprojecten van onze stadsgebouwen.”